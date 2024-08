Potsdam - In der Sommerferienzeit werden lebensrettende Blutkonserven knapper - das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ruft daher zur Teilnahme an Blutspendeaktionen im August auf. An jedem Werktag werden allein in Berlin und Brandenburg rund 600 Blutspenden benötigt, um die Versorgung der Patienten in den Kliniken der Region kontinuierlich zu sichern, wie das DRK mitteilte. Spender könnten mit ihrem Engagement dazu beitragen, dass dies auch in der Ferienzeit gewährleistet werden könne. Derzeit gilt die Situation vor allem bei der Blutgruppe 0 als sehr angespannt. Laut DRK spenden drei Prozent der Menschen in Deutschland regelmäßig Blut. In Brandenburg gibt es an vielen Orten Blutspendetermine, die auf der DRK-Homepage einsehbar sind.