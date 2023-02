Oberhof - Einen Tag nach dem WM-Triumph von Denise Herrmann-Wick bei den Frauen beginnen beim Biathlon-Heimspiel im thüringischen Oberhof auch für die deutschen Männer die Einzel-Wettbewerbe. Ex-Weltmeister Benedikt Doll, Roman Rees, Johannes Kühn, Justus Strelow und David Zobel sind am Samstag (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) im Sprint über zehn Kilometer gefordert. Großer Favorit in Thüringen ist allerdings der Norweger Johannes Thingnes Bö. Der 29-Jährige gewann in dieser Saison bislang alle sechs Wettbewerbe in dieser Disziplin. Der Schwarzwälder Doll war 2017 in Hochfilzen überraschend vor Bö Weltmeister geworden.