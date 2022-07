Boateng macht Leistungstest: Erste Nationalspieler starten

Berlin - Trainer Sandro Schwarz hat noch keine Entscheidung über seine Kadergröße für das zweite Trainingslager von Hertha BSC in der kommenden Woche getroffen. Wie Geschäftsführer Fredi Bobic am Montag bestätigte, wolle man noch die Eindrücke in dieser Woche mit dem Testspiel am Freitag (19.00 Uhr) bei Viertligist Energie Cottbus abwarten.

Am Montag stiegen unter anderen die Junioren-Nationalspieler Marton Dardai und Jurgen Ekkelenkamp mit den Leistungstests in die Saisonvorbereitung ein. Auch Peter Pekarik und Frederik Björkan nahmen das Training auf. Sie hatten wegen ihrer internationalen Einsätze im Juni länger Urlaub. Kapitän Dedryck Boyata und der zum Verkauf stehende polnische Stürmer Krzysztof Piatek werden am Dienstag in Berlin erwartet. Ob Verteidiger Omar Alderete noch einmal zur Hertha zurückkehrt, ist ungewiss.

Kevin-Prince Boateng fehlte im Teamtraining. Vor einem noch nachzuholenden Leistungstest sprach der Routinier länger mit Bobic am Übungsplatz unweit des Olympiastadions. Jessic Ngankam, der sich in der Vorwoche im ersten Trainingslager in Kienbaum am Knie verletzt hatte, konnte wieder individuell trainieren.

Die Hertha reist am 12. Juli in ein elftägiges Trainingslager nach Burton-upon-Trent. Derzeit hat Schwarz inklusive einiger Nachwuchsspieler fast 40 Akteure in seinem Kader. Nach England werden längst nicht alle mitreisen. Von der Auswahl wird ein klarer Fingerzeig für das Aufgebot für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga erwartet.