Freiburg - Mittelfeld-Routinier Kevin-Prince Boateng hat Trainer Sandro Schwarz vom Abstiegskandidaten Hertha BSC den Rücken gestärkt. „Bei uns ist das gar kein Thema. Er hat eine super Beziehung zur Mannschaft“, sagte der 36-Jährige am Samstag nach dem 1:1 (0:0) in der Fußball-Bundesliga beim SC Freiburg angesprochen auf Diskussionen um den Coach.

Er höre im Verein, dass Schwarz die „volle Unterstützung“ habe. Hertha BSC hatte mit dem Remis in Freiburg seine Auswärtsmisere nach acht Niederlagen in Serie beendet. Mit 22 Punkten stehen die Berliner auf dem Abstiegsrelegationsrang. Eine solche Leistung wie in Freiburg nach der Niederlage in Hoffenheim vor der Länderspielpause zeige, „dass es bei uns doch stimmt“, sagte Boateng.