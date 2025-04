Berlin - Ex-Profi Kevin Prince-Boateng hat ein Interview mit Max Kruse gecrasht, um seinen Herzensclub Hertha BSC zu verteidigen. Kruse sprach am Rande der Baller League gerade über die Situation beim Fußball-Zweitligisten, als Boateng plötzlich aus dem Hintergrund dazu kam. „Bist du wieder gegen Hertha am Schießen? Es reicht langsam“, rief der Ur-Berliner dem Ex-Unioner zu.

Kruse hatte in seinem Podcast pointierte Kritik an der enttäuschenden Saison der Hertha geäußert. In dem freundschaftlichen Austausch witzelte Boateng jetzt als Revanche auch darüber, dass Union Berlin seine Spiele in der Champions League im Olympiastadion spielen musste, „in unserem Zuhause“. Kruse solle aufhören „gegen meinen Verein zu schießen“, sagte Boateng mit einem Schulterklopfen und ging wieder davon.

Kruse beendete seine Analyse der Situation bei der Hertha noch. „Diese Saison ist nicht mehr zu retten. Sie müssen dann im Sommer ein bisschen was an der Struktur verändern, am Personal auch, um die Kurve zu kriegen.“ Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden verbale Spitzen zum Thema Hertha und Union ausgetauscht haben.