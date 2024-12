Bochum - Der auswärtsstarke SV Werder Bremen hat die Krise beim Tabellenletzten VfL Bochum weiter verschärft. Am Samstag feierten die Bremer dank des Treffers von Jens Stage in der 56. Minute einen 1:0 (0:0)-Erfolg in Bochum. Es war bereits Werders vierter Auswärtssieg in dieser Fußball-Bundesligasaison. Die Bochumer dagegen haben auch nach dem 13. Spieltag immer noch keine Partie gewonnen.

Obwohl die VfL-Mannschaft unter dem vor wenigen Wochen verpflichteten Trainer Dieter Hecking zwar spielerisch verbessert wirkt, verharrt der Relegationsteilnehmer aus der Vorsaison mit zwei Punkten abgeschlagen am Tabellenende. Bremen hat nach dem erneut erfolgreichen Auftritt in der Fremde 19 Punkte auf dem Konto und klettert in der Tabelle auf Rang neun.

Gegen den Lieblingsgegner der Hanseaten, gegen den 45 Siege in 71 Aufeinandertreffen gelangen, hatten es die Gäste aber zunächst schwer. Denn die Bochumer machten von Anfang an Druck. Vor dem Anpfiff hatte Geschäftsführer Ilja Kaenzig im Sky-Interview gefordert: „Irgendwann sollten wir auch mal anfangen zu gewinnen.“

In der Offensive zu harmlos

Mit einer offensiv ausgerichteten Dreier-Kette wollte sich Bochum Chancen über die Flügel erspielen. Doch es gelang den VfL-Profis wieder einmal nur selten, gefährlich ins letzte Drittel vorzudringen. Im Gegenteil: Die ersten Möglichkeiten hatte Werder.

Erst schoss Senne Lynen den Ball aus der Distanz (14.) an Außennetz, wenig später landete ein Schuss von Justin Njinmah (21.) nur knapp neben den Pfosten. Außerdem hatten die Gäste gegen einen hoch stehenden Gegner immer wieder vielversprechende Kontermöglichkeiten. Doch sie nutzen die Räume und Lücken nicht, sodass Bochums Abwehrspieler meistens einen Torabschluss doch noch verhindern konnten.

Die beste Chance der Bochumer in einer unterhaltsamen Partie vergab vor der Pause Gerrit Holtmann (26.). Der schnelle Flügelspieler hatte kurz vor dem Tor im 1:1-Duell mit Michael Zetterer das Nachsehen gegen den gut parierenden Werder-Torhüter.

Führung nach einer Ecke

Direkt nach dem Seitenwechsel verpasste auch noch Marcel Wittek (50.) nach einer Hereingabe von Felix Passlack nur knapp das Tor. Und statt der Führung gab es kurz darauf den Rückstand für Bochum.

Nach einer Ecke von Bremens Standardspezialist Marvin Ducksch köpfte Stage den zu 1:0 für die Gäste ins Netz. Bezeichnend: Es war in der 56. Minute erst Werders zweiter Eckball - die Bochumer hatten zu diesem Zeitpunkt bereits sieben Ecken nicht nutzen können.

Keine Lücken in der Abwehr

Die Gastgeber, die vor der Winterpause mit dem Gastspiel bei Union Berlin und einem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim nur noch zwei Gelegenheiten für den ersten Saisonsieg bieten, mühten sich um den Ausgleich. Doch gegen die gute organisierte Abwehr fanden die VfL-Spieler keine Lücken, um zumindest den dritten Punkt zu holen. Die Bremer brachten den Vorsprung über die Zeit, verpassten bei einigen Kontern aber die frühzeitige Entscheidung.