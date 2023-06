Bockhorner Oldtimermarkt zieht Tausende Besucher an

Bockhorn - Historische Sportwagen, Luxuslimousinen, Motorräder sowie Nutzfahrzeuge und Traktoren haben an diesem Wochenende Tausende Besucher in den Landkreis Friesland gelockt. Zum 40. Mal fand dort der Bockhorner Oldtimermarkt statt, bei dem Begeisterte neben den Fahrzeugen auch auf einem Markt mit etwa 1000 Ständen nach Ersatzteilen, Werkzeugen oder Antiquitäten und nostalgischen Accessoires stöbern konnten. Als Höhepunkt des Events gilt die „Friesland Rallye“, bei der nach Veranstalterangaben am Sonntag mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einer Orientierungsfahrt von etwa 90 Kilometern Länge starteten.