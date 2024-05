Danstedt - Die Bockwindmühle in Danstedt im Harz ist bereit für den bundesweiten Mühlentag am Pfingstmontag. Am Freitag wurde sie mit Segeln bespannt. Die über 200 Jahre alte Mühle ist eine von rund 600, die am kommenden Montag ihre Türen öffnen. Interessierte sollen an dem Aktionstag einen Einblick in die Technik des Müllerhandwerks bekommen. Eröffnet werden soll der Tag an der Wassermühle Gollmitz im Landkreis Uckermark in Brandenburg. Der Mühlentag der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung findet in diesem Jahr zum 31. Mal statt.