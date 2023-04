Magdeburg/Oschersleben - Nach der Insolvenz im vergangenen Jahr gibt es beim Bonbon-Hersteller Bodeta aus Sicht des Managements inzwischen eine deutliche Erholung des Geschäfts. Das Unternehmen aus Oschersleben (Landkreis Börde) meldete für den März einen monatlichen Umsatzrekord. Rund zwei Millionen Euro an Erlösen seien im entsprechenden Zeitraum ein Bestwert in der Firmengeschichte gewesen, sagte Marketing-Chef Dirk Thielemann der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.

Nach der Übernahme durch den Kaugummi-Hersteller Ascom aus Baden-Württemberg Anfang des Jahres will Bodeta nach eigenen Angaben jetzt wieder verstärkt auf seinen Markennamen setzen. Außerdem sollen zusätzliche Märkte im Ausland erschlossen werden, vor allem in Nordamerika und Asien.

Die Bodeta Süßwaren GmbH wurde 1892 gegründet. Sie ist spezialisiert auf die Produktion von Bonbons sowie Dragees und insbesondere für die grün verpackten Eukalyptus-Menthol-Bonbons bekannt. Im September 2022 hatte die Firma zunächst Insolvenz anmelden müssen.