Saarbrücken - Der Generalintendant des Saarländischen Staatstheaters, Bodo Busse, wird im Sommer 2025 von Saarbrücken nach Hannover wechseln. Dort werde er ab der Spielzeit 2025/2026 die Intendanz der Staatsoper übernehmen, teilte das saarländische Kulturministerium am Montag mit. Busse ist seit der Spielzeit 2017/18 Generalintendant am Staatstheater in Saarbrücken. Er beendet seine dortige Intendanz vorzeitig: Sein Vertrag wäre bis 2027 gelaufen.

„Das Angebot, dieses große deutsche Opernhaus in Niedersachsen zu übernehmen, kam sehr kurzfristig in der letzten Woche auf mich zu“, teilte Busse mit. Es biete für ihn „neue attraktive Möglichkeiten“.

Busse habe in Saarbrücken „sehr viel bewegt“, teilte Kulturministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) mit. Sein Ruf an die Staatsoper Hannover mache „auch stolz: Es ist eine großartige Auszeichnung für die Qualität unserer saarländischen Kulturlandschaft. Bodo Busse wird ein wunderbarer Botschafter für unser Saarland sein.“