Plötzlich fliegt ein Böller aus dem Fenster einer Wohnung in Kamenz. Zwei Menschen werden verletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Ein Mann hat in Kamenz zwei Fußgänger mit verbotener Pyrotechnik verletzt. (Symbolbild)

Kamenz - In Kamenz sind zwei Menschen durch einen Böller verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, erlitten sie bei der Attacke am Samstag ein Knalltrauma. Ein 45 Jahre alter Mann habe aus dem Fenster seiner Wohnung verbotene Pyrotechnik auf die Straße geworfen. Ein 29-Jähriger und eine 43 Jahre alte Frau befanden sich in diesem Moment gerade auf dem Fußweg vor dem Haus. Der mutmaßliche Täter muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz verantworten.