Nordhausen - Unbekannte Täter haben in Nordhausen einen Böller durch ein geöffnetes Balkonfenster in eine Wohnung geworfen. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Montagabend niemand, wie die Polizei mitteilte. Allerdings sei der Fußbodenbelag beschädigt worden. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise.