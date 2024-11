An Silvester sind privates Feuerwerk und Böller in Deutschland erlaubt. Ein Aktionsbündnis hält das für gefährlich und will in Berlin eine Alternative zeigen: eine Drohnenshow am dunklen Himmel.

Berlin - Mit einer Drohnenshow und einem Aktionstag wirbt die Deutsche Umwelthilfe (DUH) in Berlin für ein Böllerverbot an Silvester. Ein Großteil der Menschen in Deutschland und ein breites Bündnis rund um die Umweltschutzorganisation wünsche sich „eine Silvesternacht ohne tausende Verletzungen, millionenfaches Tierleid, Müllberge und gefährliche Luftverschmutzung“, teilte die DUH mit.

Unter dem Motto „#Böllerciao“ soll ein Thementag in Berlin auf die Folgen der privaten Böllerei aufmerksam machen. Abends ist eine Drohnenshow vor dem Kulturforum als Alternative zum Silvesterfeuerwerk geplant. Bereits 2023 hatten Drohnen in der Hauptstadt in mehreren Farben unterschiedlichste Motive wie Tiere oder Sektgläser in den dunklen Himmel gezeichnet.

Aktionsbündnis sieht Bundesinnenministerin in der Pflicht

Laut Angaben der DUH schließen sich immer mehr Organisationen einem Aktionsbündnis für ein Verbot von privatem Silvesterfeuerwerk an. Kürzlich hatte das Bündnis Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) dazu aufgerufen, die Sprengstoffverordnung zu ändern.