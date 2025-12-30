Berlin - Länder und Kommunen sollten nach Überzeugung des Berliner SPD-Spitzenkandidaten Steffen Krach möglichst bald die Möglichkeit bekommen, über ein Böllerverbot an Silvester selbst zu entscheiden. „Ich sage ja nicht, jede Kommune in Bayern muss das auch verbieten. Wenn Herr Söder weiterhin böllern will in Bayern, dann darf er das“, sagte er im ARD-„Morgenmagazin“.

„Aber ich möchte hier für Berlin die Möglichkeit haben, als Land zu sagen: Wir wollen das nicht mehr. Und deswegen bitte ich darum, dass der Bundesinnenminister im ersten Quartal 2026 das klärt“, so der SPD-Politiker, der bei der Abgeordnetenhauswahl am 20. September gegen den Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) antritt.

„Ich glaube, darauf haben alle Menschen keine Lust, dass wir jedes Jahr die gleiche Debatte führen vom 15. Dezember an - da kann man ja schon den Wecker nach stellen“, kritisierte Krach. „Da beginnt die Diskussion, und sie endet dann irgendwann am 10., 15. Januar. Ich finde, wir sollten jetzt schnell eine Lösung vorlegen.“

Man habe gesehen, was auf den Straßen passiert. „Es haben viele Menschen Angst und vor allem auch die Rettungskräfte, die Feuerwehr, die Polizei. Und deswegen bin ich dafür, dass wir hier ein Böllerverbot verhängen“, erklärte Krach.