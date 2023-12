Böllerverbot in Hochwassergebieten von Bremen

Lilienthal - Bremen hat in den vom Hochwasser stark betroffenen Ortsteilen Borgfeld und Timmersloh sowie in Teilen von Oberneuland ein Böllerverbot für Silvester erlassen. „Die Einsätze der Feuerwehr, von THW und Polizei dürfen nicht durch Silvesterfeuerwerk beeinträchtigt werden. Auch müssen wir silvestertypische Rettungseinsätze vermeiden“, teilte Innensenator Ulrich Mäurer am Freitag mit. Bei Verstößen drohen Platzverweise und eine Wegnahme des Feuerwerks.

Als weiteren Grund für das Verbot nannte der SPD-Politiker die Lage der Wildtiere. Ihre Rückzugsorte seien vom Hochwasser überschwemmt. Viele Tiere flüchteten sich derzeit auf Brücken oder Deiche und könnten im Falle von Raketen und Böllern zu Silvester weiter ins Wasser flüchten und dort womöglich ertrinken.

Auch in der nicht weit entfernten Gemeinde Lilienthal (Landkreis Osterholz) dürfen wegen des Hochwassers dieses Jahr keine Raketen und Böller abgeschossen werden.