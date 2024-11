Ein Mann zündet in der Silvesternacht ein Böller in einer Menschenmenge. Dabei erleidet ein Mann einen Hörverlust. Die Polizei fragt nach Hinweisen zur Identität.

Böllerwurf in Menschenmenge in Berlin - Polizei sucht Zeugen

In der Silvesternacht auf 2024 hat ein Mann einen Böller in einer Menschenmenge gezündet und einen Mann verletzt. (Symbolbild)

Berlin - Ein Mann hat in der Silvesternacht auf 2024 ein Böller in eine Menschenmenge in Friedrichshain geworfen und einen Mann verletzt. Nun fragt die Polizei mit Fotos des Mannes nach Hinweisen zu seiner Identität, wie sie mitteilte. Demnach soll der Mann auf dem Bahnsteig der U-Bahnstation Warschauer Straße gegen 1.00 Uhr (1. Januar) heimlich einen Böller in einer Menschenmenge gezündet haben. Dadurch erlitt ein 43-Jähriger einen Hörverlust auf einem Ohr. Die Kriminalpolizei ermittelt.