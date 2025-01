Seit Monaten laufen die Abrissarbeiten an der teilweise eingestürzten Carolabrücke in Dresden. Jetzt ist dabei eine Bombe gefunden worden. Wie geht es weiter?

Bombe an Carolabrücke - Entschärfung am Donnerstag

Die Polizei sperrte nach dem Bombenfund den unmittelbaren Bereich am Terassenufer und am Rathenauplatz ab.

Dresden - Die bei den Abrissarbeiten der Dresdner Carolabrücke entdeckte Weltkriegsbombe wird am Donnerstag vor Ort entschärft. Alle Menschen, die in einem Radius von etwa 1.000 Metern um den Fundort wohnen und arbeiten, sind aufgefordert, den Bereich am Donnerstagmorgen um 9.00 Uhr zu verlassen, wie die Polizei mitteilte. Die Evakuierungen im Sperrkreis sollen noch im Laufe des Tages beginnen.

An der im September teilweise eingestürzten Brücke laufen seit Monaten Abrissarbeiten. Dabei war am Morgen eine 250 Kilogramm schwere englische Fliegerbombe in der Elbe entdeckt worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hatte nach einer Begutachtung vor Ort entschieden, dass eine Entschärfung nötig ist. Der Sperrkreis, der zuvor evakuiert werden muss, wird aktuell erarbeitet, weitere Details sowie eine Karte des Evakuierungsbereiches sollen schnellstmöglich veröffentlicht werden.