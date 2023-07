Berlin - Die 500 Kilo schwere Weltkriegsbombe in Berlin-Marzahn ist am Donnerstagabend entschärft worden. Die Polizei war seit dem Morgen im Einsatz, weil rund 15 000 Menschen innerhalb eines Sperrkreises ihre Häuser verlassen mussten. Die Polizei teilte bei Twitter am Abend mit, dass die Bombe entschärft sei und alle Sperrungen aufgehoben seien. Arbeiter hatten die Weltkriegsbombe am Dienstag auf einem Tennisplatz am Geraer Ring entdeckt. Etwa 350 Kräfte der Berliner Polizei waren bei der Evakuierung im Einsatz.