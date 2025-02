Der Kampfmittelbeseitigungsdienst will die Bombe laut dem Landratsamt des Saalekreises voraussichtlich am Mittag entschärfen. (Symbolbild)

Trebnitz - In Trebnitz bei Merseburg ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden, die entschärft werden muss. Dafür müssten Teile der Orte Trebnitz und Gut Werder sowie mehrere Straßen evakuiert werden, teilte das Landratsamt des Saalekreises mit. Anwohner sollten den Bereich am Morgen verlassen. Wer nicht bei Familienmitliedern oder Bekannten unterkam, kann sich laut Landratsamt in der Rischmühlenhalle in Merseburg aufhalten.

Es handele sich bei dem Fund um eine 250 Kilogramm schwere Bombe. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wolle sie voraussichtlich am Mittag entschärfen.

Festgelegt worden sei ein Sperrradius von 750 Metern um die Fundstelle. Zeitweise müssten die Bundesstraße 81, die Landstraße 183 sowie die Ortseinfahrt Trebnitz gesperrt werden. Betroffen seien auch Straßen in Merseburg. Die Ordnungsbehörden seien im Einsatz.