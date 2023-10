In einer E-Mail wird eine Straftat an einer Schule angedroht. Ein Großeinsatz für die Polizei folgt. Gibt es einen Zusammenhang mit Vorfällen in anderen Bundesländern?

Erfurt - Nach einer Bombendrohung an einer Erfurter Schule hat die Polizei Entwarnung gegeben. Es seien keine verdächtigen Gegenstände gefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Alle polizeilichen Maßnahmen seien beendet. Der Schulbetrieb werde erst am Dienstag wieder aufgenommen. Auch die betroffene Kooperative Gesamtschule „Am Schwemmbach“ (KGS) schrieb auf ihrer Website, dass der Unterricht am Dienstag wieder stattfinde.

An der Schule war nach Polizeiangaben eine E-Mail mit der Drohung eingegangen, die am Montagmorgen dort gesehen worden war. Daraufhin sei die Polizei alarmiert worden, sagte die Polizeisprecherin. Danach sei die Schule evakuiert worden.

Zu dem Zeitpunkt hatte der Unterricht noch nicht begonnen. Allerdings seien vereinzelt Kinder bereits in der Hortbetreuung gewesen, so die Sprecherin. Diese seien dann von Eltern abgeholt beziehungsweise in einen Kindergarten in der Nähe gebracht worden. Die Schule hatte zudem die Eltern unter anderem über ihre Website darüber informiert, dass die Schule am Montag geschlossen bleibe. Polizisten hatten das Schulgebäude und Gelände mit verschiedenen Spürhunden durchsucht. Dabei seien aber keine verdächtigen Gegenstände entdeckt worden, sagte die Sprecherin.

Ob es einen Zusammenhang mit ähnlichen Drohungen an Schulen in anderen Bundesländern von Montag gebe, sei bislang nicht klar, sagte die Sprecherin. Ermittelt werde gegen unbekannt wegen Störung des öffentlichen Friedens aufgrund der Androhung einer Straftat.

Bei mindestens sechs Schulen in Deutschland waren am Montag Bombendrohungen eingegangen. Betroffen waren neben Erfurt Schulen in den bayerischen Städten Augsburg und Regensburg sowie Karlsruhe und Mannheim in Baden-Württemberg und Solingen in Nordrhein-Westfalen.