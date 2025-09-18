Eine Weltkriegsbombe bremst am Freitagmorgen den Verkehr auf der A15 aus. Was sollten Autofahrer wissen?

Cottbus - Wegen einer Bombenentschärfung müssen sich Autofahrer auf der A15 bei Cottbus am Freitagmorgen auf Verzögerungen einstellen. Ab 8.30 Uhr wird die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Cottbus-Süd und Roggosen gesperrt, wie die Stadt Cottbus mitteilte. Der Verkehr Richtung Grenze soll an der Anschlussstelle Roggosen abgeleitet werden, in Richtung Berlin bereits an der Anschlussstelle Forst.

Nach Angaben der Stadt muss im Zeitraum der Entschärfung vor allem im Süden von Cottbus mit erhöhtem Verkehrsaufkommen und Staus gerechnet werden. Weitere Sperrungen oder Evakuierungen seien nicht notwendig. Die Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg sei bei Bauarbeiten südlich des Cottbuser Ortsteils Kahren gefunden worden, hieß es.