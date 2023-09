Dresden - Die Vorbereitungen für den zweiten Entschärfungsversuch an einer am Donnerstag in Dresden gefundenen Weltkriegsbombe dauern weiter an. Nach Angaben eines Polizeisprechers werde ein Wasserdruckschneidegerät zum Einsatz kommen, das sich am Freitagmorgen noch auf dem Weg nach Dresden befand. „Die Bombe hat noch einen Zünder am vorderen Teil. Der ist aber so deformiert, dass sich der Zünder nicht einfach herausdrehen lässt“, sagte der Sprecher am Freitagmorgen. Gegen 9.00 Uhr sollte mit dem zweiten Versuch gestartet werden, hieß es.

Wie lange die Entschärfung der Bombe noch dauere, sei derzeit noch nicht abzuschätzen, sagte der Polizeisprecher. Die Sicherheit habe Vorrang. „Es ist eben eine Bombe.“ Die 250 Kilogramm schwere Bombe US-amerikanischer Bauart aus dem Zweiten Weltkrieg wurde am Donnerstagvormittag bei Bauarbeiten auf einem Autohof im Dresdner Stadtteil Übigau entdeckt.

Am Donnerstagabend hatten Einsatzkräfte das Gelände um die Bombe in einem Radius von 800 Metern evakuiert. 2700 Menschen waren nach Angaben der Polizei davon betroffen. „Hinzu kommen die Menschen, die im Sperrkreis Gewerbe betreiben“, sagte der Polizeisprecher. Angaben zu der Gesamtzahl der Betroffenen machte der Polizeisprecher nicht.