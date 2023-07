Bombenentschärfung in Marzahn: Evakuierung verspätet beendet

Berlin - Fast drei Stunden später als geplant ist die Evakuierung für die geplante Entschärfung einer 500 Kilogramm schweren Weltkriegsbombe am Mittwoch in Berlin-Marzahn abgeschlossen worden. „Die Entschärfung der Weltkriegsbombe in Marzahn kann beginnen und wird voraussichtlich 2 bis 3 Stunden dauern“, teilte die Polizei auf Twitter kurz vor 15.00 Uhr mit. Demnach werde es während der Entschärfung zwei Mal laut knallen, da die beiden Zünder des Blindgängers kontrolliert gesprengt werden müssen.

Ursprünglich sollte die Entschärfung um 12.00 Uhr beginnen - kurz davor war die Evakuierung nach Polizeiangaben jedoch erst zu einem Drittel abgeschlossen. Rund 15 000 Menschen wohnen laut Polizei in dem Sperrkreis. Neben 27 Wohnblöcken befinden sich dort drei Kitas, drei Schulen und Horte sowie Geschäfte.

Etwa 350 Kräfte der Berliner Polizei waren bei der Evakuierung im Einsatz. Die Weltkriegsbombe hatten Arbeiter am Dienstag auf einem Tennisplatz am Geraer Ring entdeckt. Bei der Entschärfung soll eine Hochdruckwasserschneidanlage zum Einsatz kommen.