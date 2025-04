Bombensprengung in Mellensee geplant

Mellensee - In der Gemeinde Mellensee (Landkreis Teltow-Fläming) soll im Laufe des Tages eine Weltkriegsbombe gesprengt werden. Diese liegt laut Angaben der Gemeinde direkt am gleichnamigen See und könne demnach nicht entschärft werden. Bis voraussichtlich 14 Uhr soll die Maßnahme beendet sein. Zuvor hatte der „rbb“ berichtet.

Anwohnerinnen und Anwohner werden gebeten seenahe Straßenzüge bis 8 Uhr zu verlassen. Im Zeitraum der Sprengung sind der See und seine Uferregionen weiträumig abgesperrt, da es zu Splitterflug kommen könne, hieß es. Die Mehrzweckhalle Mellensee stehe allen zur Verfügung, die anderweitig nicht unterkommen könnten.