Bombenverdacht in Plauener Innenstadt bestätigt

Plauen - In der Innenstadt von Plauen ist eine Fliegerbombe gefunden worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst habe bestätigt, dass es sich um eine 75-Kilogramm-Fliegerbombe handele, teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag über den Kurznachrichtendienst X, vormals Twitter, mit. Um die Bombe werde mit einem Radius von 500 Metern evakuiert, hieß es. Wegen eines Bombenverdachts waren Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes bereits am Vormittag alarmiert worden.