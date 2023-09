Warum Union? In einer Medienrunde spricht Italiens Europameister über seine Beweggründe, nach Berlin zu wechseln. Die Fans der Eisernen haben auch schon bei seiner Familie Eindruck hinterlassen.

Berlin - Leonardo Bonucci kam mit einem breiten Lächeln zum Medientermin. Die Neuverpflichtung des 1. FC Union Berlin hat die jüngsten sportlichen Negativerlebnisse anscheinend gut verarbeitet. „Natürlich ist das gerade eine schwierige Situation. Ich weiß, dass es nicht gut ist, wenn wir verlieren. Aber wir müssen uns jetzt Schritt für Schritt verbessern“, sagte der 36-Jährige am Dienstagnachmittag im Stadion an der Alten Försterei.

Erst am Samstag hatte er bei seinem Bundesliga-Debüt gegen die TSG Hoffenheim eine 0:2-Niederlage hinnehmen müssen. Für Union war es wettkampfübergreifend der vierte Misserfolg in Serie.

Seine Entscheidung, nach Deutschland zu wechseln, hat der italienische Defensivspieler aber nicht bereut. Zwar hätte er auch ein Angebot aus Saudi-Arabien gehabt und darüber nachgedacht, zu Lazio Rom zu wechseln, doch am Ende überzeugte ihn Berlin. „Eigentlich wollte ich bei Juventus bleiben und dort meine Karriere beenden. Das war dann aber nicht möglich“, sagte Bonucci.

„Jetzt ist es eine große Veränderung, auch weil die Sprache nicht einfach ist. Aber ich wollte aus meiner Komfortzone heraus. Ich möchte mich weiterentwickeln und ich möchte mich mit Union weiterentwickeln.“ Bonucci ist sich sicher, dass er den Berlinern mit seiner langjährigen Erfahrung helfen kann - besonders, da sich auch sein Fitnesszustand zunehmend verbessere.

Für etwas Heimatgefühl sorgte unterdessen der Besuch seiner Familie am vergangenen Wochenende. Zusammen mit seiner Frau und seinen Kindern besuchte er einige Berliner Sehenswürdigkeiten, sah sich auch den Marathonlauf am Sonntag an. „Wir haben uns etwas die Stadt angeschaut und beim Spiel waren sie natürlich auch“, sagte Bonucci. „Meine Kinder waren ganz begeistert von den Fans. Trotz der Niederlage haben sie gesungen - das wäre zu Hause nicht passiert. Das ist unglaublich. Weil wir alles gegeben haben, geben sie auch alles.“