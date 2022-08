Boot brennt in Hennigsdorf

Hennigsdorf - Beim Brand eines Bootes in Hennigsdorf ist ein Mensch verletzt worden. Die betroffene Person sei zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es am Dienstag bei der Feuerwehr. Über die Ursache für den Brand am späteren Nachmittag an der nordwestlichen Stadtgrenze von Berlin gab es zunächst keine Informationen. Wegen der Rauchentwicklung sollte das betroffene Gebiet gemieden werden. Fenster und Türen sollten geschlossen, Lüftungen und Klimaanlagen abgeschaltet werden.