Kurz nach Fahrtbeginn gerät das Schiff in Brand. Ein weiteres fängt Feuer. Passagiere werden verletzt. Warum ist noch unklar.

Grünheide - Auf dem Werlsee bei Grünheide (Oder-Spree) ist ein Sportboot explodiert. In der Folge ist ein weiteres Schiff in Brand geraten. Nach ersten Angaben der Polizei wurden drei Menschen verletzt. Es sei erheblicher Sachschaden entstanden. Weitere Details konnte ein Sprecher des Lagenzentrums der Polizei in Potsdam zunächst nicht nennen.

Der RBB berichtete unter Berufung auf die Polizei, ein Kajütboot sei kurz nach Fahrtantritt explodiert. Ein junger Skipper wurde demnach durch die Druckwelle ins Wasser geschleudert, konnte aber seine drei Passagiere retten. Das brennende Boot sei dann herrenlos auf ein Hausboot zugesteuert und habe dies in Brand gesetzt.

Bei dem Unfall erlitt laut RBB ein 87 Jahre alter Mann schwere Verbrennungen und kam ins Unfallkrankenhaus Berlin (UKB). Auch dessen Begleiter, ein 84-jähriger Mann und eine 76 Jahre alte Frau, haben demnach Brandverletzungen davongetragen.