Bremen - Der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hat von der Bundesregierung die versprochene Einführung der Kindergrundsicherung gefordert. „Wir haben in Bremen einen echten Bedarf an dieser Kindergrundsicherung“, sagte er bei einer Wahlkampfveranstaltung in Bremen. In der Ampelkoalition im Bund dürfe nicht die FDP diese „notwendige soziale Reform“, blockieren. Das kleinste Bundesland hat einen besonders hohen Anteil an armen Familien.

Kurz nach den Osterfeiertagen gingen die Bremer Parteien am Mittwoch mit Gästen aus den Nachbarländern in die heiße Wahlkampfphase vor der Bürgerschaftswahl am 14. Mai. Bovenschulte bekam Unterstützung aus den SPD-regierten Nordländern. „Norddeutschland ist stark, weil wir ein sozialdemokratisches Bündnis sind“, sagte der niedersächsische Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD). Auch die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig und Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher machten Wahlkampf für Bovenschulte und die Bremer SPD.

Aus Nordrhein-Westfalen kam Ministerpräsident Regierungschef Hendrik Wüst nach Bremen, um die CDU und deren Spitzenkandidaten Frank Imhoff zu unterstützen. Wüst forderte bei seinem Auftritt in Bremen von der Bundesregierung eine höhere Geschwindigkeit bei der Umsetzung von Gesetzesvorhaben. Konkret nannte Wüst die Themen Asyl und Migration, Planungsbeschleunigung und Transformation der Wirtschaft. Es seien überall die Länder, die vorangingen und Druck machten, sagte er. Er erwartete von der Bremen-Wahl auch ein Signal an Berlin.

Imhoff sagte, er setze auf einen Wahlsieg der CDU. Er wolle das Bundesland Bremen in eine neue Ära führen. Die bestehende Regierung habe sich mit Problemen bei Bildung, Arbeit und Verkehr arrangiert, kritisierte er. Bislang wird Bremen von einer Koalition aus SPD, Grünen und Linkspartei regiert. Die CDU war bei der vergangenen Wahl 2019 zwar erstmals stärkste Partei geworden, bei der Regierungsbildung aber leer ausgegangen.

Die SPD-Veranstaltung war als Konzert unter dem Motto „Bovi rockt Bremen“ angelegt - so der Spitzname des Bürgermeisters. Zum Ende griff Bovenschulte, der seit seiner Jugend Musik macht, tatsächlich zur Gitarre und spielte zur Begeisterung seiner Genossen drei Songs: „Rockin' All Over the World“ (Status Quo), „We Will Rock You“ (Queen) und zum Abschluss „Let's Twist Again“ (Chubby Checker).