Bremen - Der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte hat auf einem SPD-Landesparteitag für den ausgehandelten Koalitionsvertrag mit Grünen und Linkspartei geworben. Der Vertrag sei „ein guter Kompromiss mit einer klaren sozialdemokratischen Handschrift, sagte er am Samstag. „Wir wollen eine aktive Arbeits- und Industriepolitik machen.“ Die SPD setze auf eine starke Wirtschaft und gute Arbeitsplätze; auf dieser Grundlage ließen sich gesellschaftliche Aufgaben wie Innere Sicherheit und Bildung erfüllen. „Vorrang hat die Versorgung aller Kinder mit einem Kita-Platz“, sagte Bovenschulte.

SPD, Grüne und Linke regieren im kleinsten Bundesland seit 2019 gemeinsam und wollen das Bündnis nach der Bürgerschaftswahl vom 14. Mai fortsetzen. Auch die Grünen wollten am Samstag über den Koalitionsvertrag abstimmen, die Linkspartei am Sonntag. Am Montag soll die Vereinbarung offiziell unterzeichnet werden, bevor am kommenden Mittwoch (5.7.) Bovenschulte und sein Senat in der Bürgerschaft gewählt werden sollen.