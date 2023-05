Bremen - Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte will sich nach der Bürgerschaftswahl alle Koalitionsoptionen offen halten. „Wir wollen am Ende mit den demokratischen Parteien sprechen“, sagte Bovenschulte am Sonntagabend in der ARD. Das bisherige Bündnis aus SPD, Grünen und Linkspartei habe eine gute Arbeit geleistet. Bovenschulte sagte, er könne sich eine Fortsetzung dieser Koalition vorstellen. Er wolle aber auch mit der CDU sprechen. Man müsse sehen: „Was sind die Herausforderungen und wer kann die am besten gemeinsam schultern“, sagte der 57-Jährige.

Die SPD wolle künftig die Themen Wirtschaft und Arbeit noch stärker in den Mittelpunkt der Regierungspolitik stellen, sagte Bovenschulte. „Weil das die Grundlage dafür ist, sozialen Zusammenhalt herzustellen. Das ist die Grundlage dafür, die anderen Politikfelder finanzieren zu können.“ Und es sei auch die Grundlage, um Armut zu bekämpfen.