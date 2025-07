In einer Schule wird eine Kiste geöffnet, darin ist ein Hinweis auf gefährliche Stoffe. Die Schulleitung reagiert umgehend.

In einer Schule in Brandenburg soll eine Kiste mit einem Symbol gefunden worden sein, das üblicherweise auf Radioaktivität hindeutet. (Symbolbild)

Gosen-Neu Zittau - Eine Kiste mit einer Warnung vor radioaktiven Stoffen ist in einer Schule im Oder-Spree-Kreis gefunden worden. Kurz nach Alarmierung der Polizei und Feuerwehr habe die Schulleitung am frühen Nachmittag entschieden, das Gebäude in Gosen-Neu Zittau zu räumen, teilte die Polizei mit. Feuerwehr und Katastrophenschutz seien nun vor Ort, um die Kiste und die mögliche Gefahr zu untersuchen.

Ein Sprecher der Feuerwehr berichtete, dass das Symbol in der Kiste neben ein paar Reagenzgläsern entdeckt worden sei. Die Kiste sei klein - genauere Angaben machte der Sprecher zunächst nicht. Ob es sich wirklich um radioaktive oder andere Gefahrstoffe handele, werde nun von Spezialkräften mit Schutzausrüstung getestet.