Zwei Niederlagen kassieren die Berlin Volleys bei einem Turnier in Polen. Beim Liga-Cup der Bundesligisten in Hildesheim wird sich das Team als Titelverteidiger erheblich steigern müssen.

Gorzow - Die Berlin Volleys haben ein hochkarätig besetztes Turnier im polnischen Gorzow sieglos als Letzter beendet. Im Spiel um Platz drei unterlag der deutsche Volleyball-Meister dem polnischen Erstligisten PSG Stal Nysa mit 1:3 (23:25, 25:11, 24:26, 31:33). Schon am Freitag hatten die Berliner gegen Gastgeber Cuprum Stilon Gorzow ebenfalls 1:3 (25:20, 16:25, 19:25, 18:25) verloren.

Erstmals in dieser Saison stand Volleys-Trainer Joel Banks der komplette Kader zur Verfügung. Als letzte Nachzügler konnten Zuspieler Johannes Tille (zuvor krank) sowie Libero-Neuzugang Kyle Dagostino (nach Sonderurlaub) Spielpraxis sammeln.

Nationalspieler Reichert überzeugt

Gegen Nysa hielten die BR Volleys über weite Strecken mit neun Blockpunkten und neun Assen ordentlich mit. Die drei Satzverluste fielen mit nur zwei Punkten Differenz aus. Nationalspieler Moritz Reichert überzeugte mit 22 Punkten.

Am Freitagabend gegen Gorzow war Diagonalangreifer Jake Hanes zwar zusammen mit Mittelblocker Matthew Knigge (je 14 Punkte) erfolgreichster Scorer der Gäste, doch seine Angriffsquote lag bei nur 29 Prozent. Knigge hingegen brachte es auf 80 Prozent Angriffseffektivität.

Am kommenden Wochenende sind die BR Volleys beim dreitägigen Turnier um den Liga-Cup der Bundesligisten in Hildesheim gefordert. Die Berliner treten als Titelverteidiger an, sind aber nach nur zwei Siegen in sieben Vorbereitungsspielen noch weit von ihrer Bestform entfernt.