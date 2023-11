Friedrichshafen/Neuwied - Die Berlin Volleys haben sich im deutschen Volleyball-Pokal nach einem Fünf-Satz-Krimi für das Viertelfinale qualifiziert. Beim Erzrivalen VfB Friedrichshafen gewann der Pokalverteidiger aus der Hauptstadt am Samstag nach 1:2-Satzrückstand noch mit 3:2 (25:20, 22:25, 26:28, 25:19, 15:13). Diagonalangreifer Marek Sotola nutzte den zweiten Matchball zum Sieg.

Die Volleys waren mit ihrem starken Aufschlagspiel zunächst am Drücker. Die Mannschaft bekam aber Probleme, als sie im dritten Durchgang nicht nur einen Fünf-Punkte-Vorsprung (13:8) und später eine 20:17-Führung verspielte, sondern am Ende auch noch zwei Satzbälle nicht nutzen konnte. Schließlich musste der Tiebreak entscheiden, in dem der VfB durchweg mit bis zu zwei Punkten in Rückstand lag.

Bei den Volleyball-Frauen ist auch der SC Potsdam ins Viertelfinale eingezogen. Das Team von Trainer Riccardo Boieri setzte sich beim Bundesliga-Letzten VC Neuwied 77 am Samstag klar mit 3:0 (25:13, 25:21, 25:21) durch. Vor nur 150 Zuschauern in Neuwied war die US-Amerikanerin Danielle Harbin mit zehn Punkten erfolgreichste Angreiferin beim Sieger.