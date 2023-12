Berlin - Mit einem stark dezimierten Kader haben die Berlin Volleys die 800 Kilometer lange Busreise zum Auswärtsspiel in der Volleyball-Bundesliga am Samstag (20.00 Uhr) beim Aufsteiger FT 1844 Freiburg angetreten. Wegen leichter Blessuren blieben Timo Tammemaa, Daniel Malescha, Timothee Carle und Tobias Krick in Berlin. Volleys-Trainer Joel Banks gibt sich dennoch zuversichtlich, die Aufgabe beim derzeitigen Tabellenzehnten lösen zu können. „Wir werden versuchen, die herausfordernde Situation bestmöglich zu meistern“, verspricht der 48-jährige Engländer.