BR Volleys peilen trotz Verletzungspech 14. Meistertitel an

Berlin - Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys nimmt Kurs auf seinen 14. deutschen Meistertitel. Vor der am 27. Oktober beginnenden Bundesliga-Saison sagte Geschäftsführer Kaweh Niroomand auf einer Pressekonferenz des Vereins am Mittwoch: „Wir haben einen derart breiten Kader. Wenn alle gesund sind, können wir wieder eine gute Saison spielen.“ Zuletzt holten die Berliner siebenmal in Folge den Meistertitel.

Die Saison gehen die Volleys allerdings nicht sorgenfrei an. Mit Satoshi Tsuiki und Cody Kessel sind zwei wertvolle Spieler verletzt. Der Vertrag mit Neuzugang Jiri Hänninen wurde Anfang dieser Woche aufgelöst. Der Finne hat sich eine komplizierte Verletzung am Handgelenk zugezogen. „Für ihn werden wir noch kurzfristig Ersatz organisieren“, sagte Niroomand.

Der Geschäftsführer macht für das Verletzungspech die Belastung der Spieler durch die vielen Turniere für Nationalmannschaften verantwortlich. „Was der Weltverband da macht, ist unverantwortlich“, sagte er.