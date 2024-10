Der deutsche Rekordmeister aus Berlin bleibt in der Bundesliga auf Erfolgskurs. Auch das schwere Auswärtsspiel in Düren beendet die Mannschaft erfolgreich.

BR Volleys siegen in Düren in drei Sätzen

Jake Hanes ist in Düren mit 20 Punkten erfolgreichster Berliner.

Düren/Berlin - Die Berlin Volleys haben auch ihr fünftes Saisonspiel in der Volleyball-Bundesliga gewonnen. Bei den SWD powervolleys Düren setzte sich der deutsche Rekordmeister am Samstag souverän mit 3:0 (25:17, 25:23, 25:12) durch. Vor 2200 Zuschauern in der Arena Kreis Düren war der US-Amerikaner Jake Hanes mit 20 Punkten der erfolgreichste Angreifer beim Sieger, gefolgt von Moritz Reichert (10 Punkte).

Die Berliner starteten hochkonzentriert und dominierten zunächst klar. Im Aufschlag und bei der Blockabwehr besaßen die Gäste deutliche Vorteile. Hanes nutzte gleich den ersten Satzball zur 1:0-Satzführung.

Starke Phase im zweiten Durchgang

Eine noch stärkere Phase erwischten die BR Volleys zu Beginn des zweiten Durchgangs, als Zuspieler Johannes Tille mit klugen Pässen seine Nebenleute immer wieder höchst effektiv in Szene setzte und die Mannschaft sich dadurch eine komfortable 11:3-Führung erarbeitete. Doch dieser Flow ebbte schnell wieder ab. Beim 21:21 hatte Düren den Gleichstand hergestellt. Mit großer Mühe brachten die Berliner mit dem 25. Punkt von Kapitän Ruben Schott auch diesen Satz erfolgreich zu Ende.

Danach übernahmen die BR Volleys wieder eindeutig die Spielkontrolle. Im dritten Abschnitt verschafften sie sich einen Vorsprung von zwölf Punkten (19:7) und blieben auch danach fokussiert. Hanes holte den ersten Matchball heraus, den zweiten verwandelte der eingewechselte Simon Plaskie.