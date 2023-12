BR Volleys verlieren 1:3 in Piacenza

Piacenza/Berlin - Die Berlin Volleys haben in der Champions League den zweiten Sieg verpasst. Beim italienischen Topteam GSD Piacenza verlor der deutsche Volleyball-Meister am Mittwochabend mit 1:3 (23:25, 22:25, 25:22, 19:25). Trotz der Rückkehr von Timo Tammemaa, Daniel Malescha und Timothée Carle konnte das Team von Cheftrainer Joel Banks erstmals in dieser Saison keine Punkte auf internationalem Parkett verbuchen. Dennoch war es ein Spiel auf Augenhöhe, wo abgesehen vom letzten Satz beide Teams auf Augenhöhe agierten.

Zuvor gewannen die Berliner in der Königsklasse 3:0 gegen Benfica Lissabon und holten einen Punkt beim 2:3 in Ankara. Aus den fünf Gruppen kommen die Ersten direkt ins Viertelfinale. Die Zweiten und der beste Dritte spielen die restlichen Viertelfinalteilnehmer unter sich aus.

Das nächste Mal gefordert sind die Volleys in der Liga am Sonntag gegen den SSC Karlsruhe (16.30 Uhr/Dyn), bevor drei Tage später das Rückspiel gegen Ankara (19.30 Uhr/Sportdeutschland.tv) bevorsteht.