Königs Wusterhausen - Die Berlin Volleys haben in ihrer Saisonvorbereitung eine überraschende Niederlage einstecken müssen. Stark ersatzgeschwächt verlor der deutsche Volleyball-Rekordmeister ein Testspiel beim Brandenburger Bundesliga-Rivalen Netzhoppers Königs Wusterhausen mit 1:3 (30:28, 23:25, 21:25, 23:25). Zwei Tage zuvor hatten die Volleys diesen Gegner im Horst-Korber-Zentrum noch mit 3:1 besiegt.

Vor rund 400 Zuschauern in der Paul-Dinter-Halle von Königs Wusterhausen boten die Volleys eine enttäuschende Vorstellung. Die Spieler wirkten müde, das Team offenbarte in allen Mannschaftsteilen erhebliche Abstimmungsprobleme. Allerdings verzichtete der Hauptstadtclub auf den Einsatz seiner Olympia-Teilnehmer Moritz Reichert, Johannes Tille und Ruben Schott. Libero-Neuzugang Kyle Dagostino genießt noch Sonderurlaub.

Die kommenden Testaufgaben werden für die BR Volleys noch weitaus anspruchsvoller. Am Mittwoch gastiert der letztjährige Halbfinalist Grizzlys Giesen in Berlin, am kommenden Wochenende reist das Team von Trainer Joel Banks nach Polen, um dort am Samstag und Sonntag zweimal gegen den Erstligisten Warta Zawiercie zu proben.