Wennigsen - Nach einem Großbrand in Wennigsen (Region Hannover) laufen die Löscharbeiten an der Turnhalle einer leer stehenden Polizeischule weiter. Es gebe immer noch Glutnester, sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch. Das Feuer hatte seit Dienstagmorgen etwa 170 Einsatzkräfte in Atem gehalten. Die Turnhalle brannte völlig ab und stürzte ein.

Am Mittwoch wollen Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) die Wände einreißen. Zudem wurden laut Feuerwehr Proben genommen, die auf eine mögliche Asbestbelastung geprüft werden. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Brandermittler der Polizei könnten den Brandort erst betreten, wenn die Löscharbeiten beendet seien, sagte der Sprecher.