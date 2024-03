Brand an Baumarkt in Magdeburg: 150.000 Euro Schaden

Magdeburg - Bei einem Brand auf einem Freigelände mit Sonderposten an einem Baumarkt in Magdeburg ist ein Schaden von geschätzt 150.000 Euro entstanden. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Feuer in einem Gewerbegebiet im Stadtteil Rothensee soll am Mittwoch vor Mitternacht ausgebrochen sein. Die Feuerwehr löschte demnach den Brand. Den Angaben zufolge wurde auch die Fassade des Baumarktes beschädigt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.