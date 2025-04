Das Feuer brach bei Arbeiten an einem Verteilerkasten im Keller aus. Nun gibt es im Großen Haus des Theaters einen kompletten Stromausfall. Was bedeutet das für das Publikum?

Brand an Braunschweiger Theater - keine Aufführungen möglich

Nach dem Brand im Theater fällt auch am Donnerstag die Vorstellung aus. (Archivbild)

Braunschweig - Nach einem Trafo-Brand im Keller des Braunschweiger Staatstheaters fallen bis Ende April alle Vorstellungen im Großen Haus aus. Der Grund: Dort gibt es derzeit keinen Strom. Das teilte das Theater mit. Es fallen mehrere Aufführungen von Klaus Manns „Mephisto“ weg sowie zwei Sinfoniekonzerte und zwei Premieren des Musicals „Der Zauberer von Oz“. Das Kleine Haus des Theaters ist nicht betroffen, dort finden die Vorstellungen statt, wie es hieß.

Der Brand sei am Mittwochnachmittag in einem Stromverteilerkasten ausgebrochen. In einem Schaltschrank habe bei Arbeiten des lokalen Stromversorgers ein Transformator zu brennen begonnen, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr. Durch die schnelle Reaktion der Einsatzkräfte habe sich das Feuer nicht über den Schaltschrank hinaus ausbreiten können.

Der betroffene Transformator, der nach Angaben des Theaters 30 Jahre alt war, sorgte zusammen mit einem zweiten Trafo für die Stromversorgung im gesamten Großen Haus des Staatstheaters, wie der Pressesprecher des Staatstheaters mitteilte.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Wie hoch der Schaden in etwa ist, konnte die Feuerwehr bisher nicht sagen. Theater-Abonnenten und Abonnentinnen erhalten Tauschgutscheine an der Theaterkasse.