Brand an Burgruine Regenstein

Blankenburg - Im Harz ist an der Burgruine Regenstein bei Blankenburg ein Brand ausgebrochen. Das bestätigte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle des Landkreises am Mittwoch. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Die Ruine der Burg liegt auf einem Felsen. Zunächst hatte der Mitteldeutsche Rundfunk von dem Brand berichtet. Betroffen ist demnach eine Fläche von mehreren Hundert Quadratmetern. Im Landkreis Harz war es in den vergangenen Wochen mehrfach zu Waldbränden gekommen.