Hannover - Ein Restaurant an einer türkischen Moschee in Hannover ist in der Nacht zu Dienstag durch ein Feuer beschädigt worden. Zur Brandursache und möglichen Hintergründen werde durch den polizeilichen Staatsschutz in alle Richtungen ermittelt, teilte die Polizei am Dienstag per Twitter mit. Zuvor hatte Recep Bilgen, Vorsitzender des Landesverbandes der Muslime, Schura Niedersachsen, bei Twitter von einem „Anschlag“ gesprochen. „Wir fordern eine lückenlose Aufklärung und den Schutz unserer Gotteshäuser“, schreibt Bilgen.

Nach Polizeiangaben brannte der Außenbereich der Gaststätte. Durch die Hitze seien einige Stühle, die Fassade des Gebäudes sowie ein Fenster beschädigt worden. Das Restaurant war zum Zeitpunkt des Feuers geschlossen. Verletzte gab es nicht.

Regierungssprecherin Anke Pörksen sagte: „Die niedersächsische Landesregierung nimmt diesen Vorfall besorgt zur Kenntnis. Die niedersächsische Polizei wird alles daran setzen, die Hintergründe dieses Brandes schnell und umfassend aufzuklären.“