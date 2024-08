Am frühen Nachmittag wird die Feuerwehr zu einem Feuer auf einem Werksgelände von BMW in Berlin-Spandau gerufen. Auch Spezialkräfte rücken an.

Berlin - In Berlin-Spandau hat es am frühen Nachmittag in einer Halle des BMW-Motorradwerks gebrannt. Das teilte die Feuerwehr mit. Demnach waren wegen möglicher Gefahrstoffe zwischenzeitlich auch Spezialkräfte im Einsatz am Juliusturm. Kurze Zeit später stellte sich laut einem Sprecher der Feuerwehr jedoch heraus, dass diese nicht vom Feuer betroffen waren und deshalb keine Gefahr bestehe. Aus Sicherheitsgründen werden die Gefahrstoffe dennoch vorsorglich geprüft. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Ersten Erkenntnissen zufolge fing eine automatische Lackiermaschine in der Halle aus bisher ungeklärter Ursache Feuer. Dank der automatischen Löscheinrichtung breiteten sich die Flammen laut dem Sprecher nicht weiter aus, und das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Feuerwehr war mit etwa 60 Einsatzkräften vor Ort.