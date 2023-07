Brand auf Gewerbehof in Brück: Starke Rauchentwicklung

Brück - Auf einem Gewerbehof in Brück (Potsdam-Mittelmark) ist am Dienstag ein Feuer mit starker Rauchentwicklung ausgebrochen. Auf etwa 300 Quadratmetern seien Paletten mit Folien aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten, berichtete ein Sprecher der Regionalleitstelle Brandenburg. Seit dem frühen Nachmittag seien zahlreiche Feuerwehrkräfte mit den Löscharbeiten beschäftigt. Von Verletzten sei nichts bekannt. Wegen der starken Rauchentwicklung bat die Feuerwehr die Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zuerst hatte die „Märkische Allgemeine“ berichtet.