Erfurt - Auf einem Recyclinghof in Erfurt ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie eine Sprecherin der Polizei am Freitag sagte, sind aus noch ungeklärten Gründen mehrere Papier- und Pappballen in Brand geraten. Ein Mitarbeiter habe noch versucht, die Flammen zu löschen. Durch den starken Wind hat es den Angaben zufolge einen starken Funkenflug gegeben und so stand schnell eine Fläche von 200 Quadratmetern in Flammen. Die Berufsfeuerwehr sowie mehrere Freiwillige Feuerwehren waren laut Polizei bis in die Nacht mit den Löscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden belaufe sich auf um die 5000 Euro. Zur Brandursache wurden die Ermittlungen aufgenommen.