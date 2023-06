Halberstadt - Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Halberstadt (Landkreis Harz) ist ausgebrannt. Es entstand ersten Erkenntnissen zufolge ein Schaden von knapp 100.000 Euro, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Wohnung sei derzeit nicht bewohnbar. Den Angaben zufolge mussten in der Nacht zum Donnerstag 33 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Verletzt wurde niemand. Die Ursache und der genaue Vorgang waren noch unklar. Die Polizei ermittelt.