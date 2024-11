Frankfurt/Main - Jule Brand fällt für die letzten beiden Länderspiele der deutschen Fußballerinnen in diesem Jahr aus. Die 22 Jahre alte Offensivspielerin vom Bundesliga-Tabellenführer VfL Wolfsburg hat sich im Champions-League-Spiel gegen Galatasaray Istanbul eine Verletzung am linken Sprunggelenk zugezogen.

Brand fehlt dem DFB-Team damit in den Partien gegen die Schweiz am 29. November in Zürich und gegen Italien am 2. Dezember in Bochum. Bundestrainer Christian Wück reagierte auf den Ausfall und nominierte Brands Vereinskollegin Vivien Endemann für den Jahresabschluss nach.