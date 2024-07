In Staaken steht ein Balkon in Flammen.

Berlin - In Berlin-Staaken ist in einem Hochhaus ein Feuer ausgebrochen. Es brenne im 17. Obergeschoss, sagte eine Sprecherin der Polizei. Ein Balkon stehe in „Vollbrand“. Weitere Angaben lagen zunächst nicht vor. Die Feuerwehr rückte mit etwa 75 Kräften in den Spandauer Stadtteil aus. Ob Menschen in Gefahr sind, war offen. Nähere Informationen lagen laut Feuerwehr zunächst nicht vor.